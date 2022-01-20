BURSA'da bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Molla Mansur Çıkmazı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. İçeride bulunan aile evi tahliye ederken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! BİNANIN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika