Binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandı
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DİYARBAKIR'da dış cephe boyasını yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden düşen Ramazan Çetinkaya (38), ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:10 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da dış cephe boyasını yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden düşen Ramazan Çetinkaya (38), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kooperatifler mahallesinde meydana geldi. 7 katlı binanın 2'nci kat dış cephe boyasını yapan Ramazan Çetinkaya, iskelede dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Çetinkaya, arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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