Son Dakika Haberleri: Binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandı

Binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandı

8 saat önce

DİYARBAKIR'da dış cephe boyasını yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden düşen Ramazan Çetinkaya (38), ağır yaralandı.

Binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandı, System.String[]

DİYARBAKIR'da dış cephe boyasını yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden düşen Ramazan Çetinkaya (38), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kooperatifler mahallesinde meydana geldi. 7 katlı binanın 2'nci kat dış cephe boyasını yapan Ramazan Çetinkaya, iskelede dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Çetinkaya, arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Ramazan Çetinkaya, Çetinkaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:32 Kaynak: DHA
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