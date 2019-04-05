Binanın 3. Katından Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Binanın 3. katından düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Küçük çocuğun intihar ettiği üzerinde durulduğu nedeni ile ilgili de soruşturmanın sürdüğü öğrenildiBİNGÖL - Bingöl'de bir binanın altında bulunan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Binanın 3. katından düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Küçük çocuğun intihar ettiği üzerinde durulduğu nedeni ile ilgili de soruşturmanın sürdüğü öğrenildi
BİNGÖL - Bingöl
'de bir binanın altında bulunan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun binanın 3.katından düştüğü veya atladığı üzerinde durulduğu öğrenildi.
Olay, merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,Çevrede oynayan çocuklar, bir binanın 3.katından bir çocuğun aşağıya düştüğünü görerek çevredeki vatandaşlara haber verdi. 12 yaşlarındaki çocuğu hareketsiz gören vatandaşlarda hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ambulansla alarak Bingöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptığı çalışmada, çocuğun 12 yaşındaki Yusuf A. olduğunu ve merkeze bağlı İnalı Mahallesi'nde ikamet ettiğini tespit etti.
Evinden uzakta gerçekleşen olayda çocuğun intihar ettiği üzerinde durulduğu nedeni ile ilgili de soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:48 Kaynak: İHA
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