Son Dakika Haberleri: Binanın 3'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı

Binanın 3'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı

11 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde, bir binanın 3'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, bir binanın 3'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı.
İshaklı Mahallesi İshaklı Caddesi'ndeki bir apartmandaki dairede yaşayan Karaduman ailesinin çocuğu 2 yaşındaki Mert Muzaffer balkona çıktı.
3'üncü kattaki evin balkon demirlerinden sarkan küçük çocuk, dengesini kaybederek düştü.
112 acil servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mert Muzaffer, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Ameliyata alınan küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Binanın 3'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:45 Kaynak: AA
Samsun, Bafra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Yaşındaki Çocuk, Su Kanalında Boğularak Hayatını Kaybetti Üzeri Kirli Çocuğu Koltuktan Kaldırıp Yere Oturtan Şoför, Seferden Men Edildi Çocuğunun Sınıf Arkadaşını Taciz Eden Baba Tutuklandı Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:26:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binanın 3'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]