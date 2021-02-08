Binanın 4. katından düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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Binanın 4. katından düşen şahıs hayatını kaybetti

KARABÜK - Karabük'te bir binanın 4. katından beton zemine düşen şahsı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, 100. Yıl mahallesi 1071 nolu cadde üzerinde yer alan Kayra Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 4. katında evinin camına oturan Murat Bozduman (54), ellerini bırakarak beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Özel Medikar Hastanesine kaldıran Bozduman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail Ünver isimli bir vatandaş, otobüs beklediği sırada olayı şahit olduğunu söyleyerek, " Elini pencereye koymuş ayakları içeride sırtı dışarda bir vaziyetteydi ve bir anda ellerini bırakıp gitti" dedi.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi altına alırken, Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybeden Bozduman'ın bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.