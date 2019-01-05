Binanın 7. Katından Düşen Kadın Öldü
35 dakika önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen kadın, hayatını kaybetti.
Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen kadın, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi TOKİ binalarındaki bir apartmanın 7. katında yalnız yaşayan Pakize Kök (75), balkondan düştü.
Kök'ün düştüğünü fark eden apartman sakinleri, 112 Acil Servis
ve polise haber verdi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kadının cenazesi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:21 Kaynak: AA
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