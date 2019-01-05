Son Dakika Haberleri: Binanın 7. Katından Düşen Kadın Öldü

Binanın 7. Katından Düşen Kadın Öldü

35 dakika önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen kadın, hayatını kaybetti.

Binanın 7. Katından Düşen Kadın Öldü, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi TOKİ binalarındaki bir apartmanın 7. katında yalnız yaşayan Pakize Kök (75), balkondan düştü.

Kök'ün düştüğünü fark eden apartman sakinleri, 112 Acil Servis ve polise haber verdi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kadının cenazesi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Amasya, Gümüşhacıköy, Güncel
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