Binanın bacası tutuştu - Son Dakika

Akşam saatlerinde, Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde Özgür Sokak'ta bulunan bir binanın bacasında yangın çıktı. Binanın bacasından yükselen yoğun dumanları gören mahalle halkı itfaiyeye haber verdi. Binada yaşayanlar dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, itfaiye merdiveniyle çatıya çıkarak yanan bacayı söndürdü. İtfaiye ekibi bacanın içerisinde biriken kurumların yandığını belirledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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