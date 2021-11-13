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Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı - Son Dakika

Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı

13.11.2021 14:02

Elazığ'da şüpheli şahıs, henüz sebebi belli olmayan bir şekilde apartmanın bacasından girdi. Ancak geri çıkmayan şahıs, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Elazığ'da ilginç bir olay gerçekleşti. Şüpheli şahıs, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde apartmanın bacasına girdi. Kedi gibi binanın bacasına süzülen şahıs, aynı kıvraklıkla geri çıkamayınca yardımına itfaiye yetişti.

Kedi gibi girdiği binanın bacasından bir daha çıkamadı, sıkıştığı yerde kaldı

LAVABO KISMINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ataşehir Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binada meydana gelen olayda M.Ü. isimli şüpheli bir binanın baca kısmından içeri girdi. Burada sıkışan şüphelinin seslerini duyan ev sahipleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşın çatı kısmından girdiği bacayı inceleyerek şüphelinin 3'ncü katın lavabo kısmında olduğunu belirledi.

Kedi gibi girdiği binanın bacasından bir daha çıkamadı, sıkıştığı yerde kaldı

VÜCUDUNDA YARALANMALAR VAR

Evin içerisine giren itfaiye ekipleri, darbeli matkap ile evin lavabosunun duvarını kırarak şüpheliyi sıkıştığı yerden kurtararak olay yerinde hazır halde bekleyen polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. Şüpheli sıkıştığı yerde vücudunda oluşan yaralanmalardan dolayı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kedi gibi girdiği binanın bacasından bir daha çıkamadı, sıkıştığı yerde kaldı
Kedi gibi girdiği binanın bacasından bir daha çıkamadı, sıkıştığı yerde kaldı
Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı

Ataşehir, İtfaiye, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı - Son Dakika


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