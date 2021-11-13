Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı - Son Dakika

Elazığ'da ilginç bir olay gerçekleşti. Şüpheli şahıs, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde apartmanın bacasına girdi. Kedi gibi binanın bacasına süzülen şahıs, aynı kıvraklıkla geri çıkamayınca yardımına itfaiye yetişti.
Ataşehir Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binada meydana gelen olayda M.Ü. isimli şüpheli bir binanın baca kısmından içeri girdi. Burada sıkışan şüphelinin seslerini duyan ev sahipleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşın çatı kısmından girdiği bacayı inceleyerek şüphelinin 3'ncü katın lavabo kısmında olduğunu belirledi.
Evin içerisine giren itfaiye ekipleri, darbeli matkap ile evin lavabosunun duvarını kırarak şüpheliyi sıkıştığı yerden kurtararak olay yerinde hazır halde bekleyen polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. Şüpheli sıkıştığı yerde vücudunda oluşan yaralanmalardan dolayı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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