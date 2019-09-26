Son Dakika Haberleri: Binanın bacasından kopan parçalar aracın üzerine düştü
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Binanın bacasından kopan parçalar aracın üzerine düştü

2 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir evin çatısında bulunan malzemelerin yola düşmesi sonucun bir araçta maddi hasar oluştu.

Binanın bacasından kopan parçalar aracın üzerine düştü, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir evin çatısında bulunan malzemelerin yola düşmesi sonucun bir araçta maddi hasar oluştu.


Deprem nedeni ile Gaziosmanpaşa ilçesi Mevlana Mahallesi Sefa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bacasından kopan parçalar yola döküldü. Yolda duran bir araçta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemi aldılar. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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