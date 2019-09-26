Binanın bacasından kopan parçalar aracın üzerine düştü
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İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir evin çatısında bulunan malzemelerin yola düşmesi sonucun bir araçta maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir evin çatısında bulunan malzemelerin yola düşmesi sonucun bir araçta maddi hasar oluştu.
Deprem nedeni ile Gaziosmanpaşa ilçesi Mevlana Mahallesi Sefa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bacasından kopan parçalar yola döküldü. Yolda duran bir araçta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemi aldılar.
(İHA)
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