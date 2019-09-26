Binanın bacasından kopan parçalar aracın üzerine düştü

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir evin çatısında bulunan malzemelerin yola düşmesi sonucun bir araçta maddi hasar oluştu.

Deprem nedeni ile Gaziosmanpaşa İlçesi Mevlana Mahallesi Sefa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bacasından kopan parçalar yola döküldü. Yolda duran bir araçta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemi aldılar.