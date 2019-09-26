Son Dakika Haberleri: Binanın bacasından kopan parçalar aracın üzerine düştü
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Binanın bacasından kopan parçalar aracın üzerine düştü

1 saat önce

Binanın bacasından kopan parçalar aracın üzerine düştüİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir evin çatısında bulunan malzemelerin yola düşmesi sonucun bir araçta maddi hasar oluştu.

Binanın bacasından kopan parçalar aracın üzerine düştü

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir evin çatısında bulunan malzemelerin yola düşmesi sonucun bir araçta maddi hasar oluştu.

Deprem nedeni ile Gaziosmanpaşa İlçesi Mevlana Mahallesi Sefa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bacasından kopan parçalar yola döküldü. Yolda duran bir araçta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemi aldılar.

Binanın bacasından kopan parçalar aracın üzerine düştü

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
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