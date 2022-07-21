Binanın bahçesindeki kömürlükte yangın çıktı - Son Dakika
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Binanın bahçesindeki kömürlükte yangın çıktı

21.07.2022 23:31
Binanın bahçesindeki kömürlükte yangın çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir binanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir binanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 732 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan ve kömürlük olarak kullanılan kulübede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kulübeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Dilovası, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binanın bahçesindeki kömürlükte yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binanın bahçesindeki kömürlükte yangın çıktı - Son Dakika
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