Binanın çatı katını uyuşturucu serasına çeviren kardeşler yakalandı - Son Dakika
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Binanın çatı katını uyuşturucu serasına çeviren kardeşler yakalandı

24.07.2022 11:06

Binanın çatı katını uyuşturucu serasına çeviren kardeşler yakalandı Pendik'te bir binanın çatı katında uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine polis, adrese operasyon düzenledi.

Pendik'te bir binanın çatı katında uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine polis, adrese operasyon düzenledi. İki kardeş tarafından uyuşturucu serasına çevrilen çatı katında yapılan aramada 26,9 gram kurutulmuş Hint keneviri, 16 kök Hint keneviri ele geçirilirken, iki kişi yakalandı.

Pendik'te Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi edinen polis harekete geçti. 21 Temmuz tarihinde saat 12.30 sıralarında adrese gerçekleştirilen operasyonda S.Y. (35) ve S.Y. (33) isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda; 26,9 gram kurutulmuş Hint keneviri, 16 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 45 TL, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ele geçirildi.

Şüpheli şahısların kardeş oldukları ve çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerden S.Y. (35) isimli şahıs hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 22 Temmuz tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, S.Y. (33) hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, S.Y. (35) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binanın çatı katını uyuşturucu serasına çeviren kardeşler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binanın çatı katını uyuşturucu serasına çeviren kardeşler yakalandı - Son Dakika
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