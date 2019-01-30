Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
35 dakika önce
İstanbul Kadıköy'de dört katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
İstanbul Kadıköy
'de dört katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar
Mahallesi Uyum Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çatı alevlere teslim oldu. Yangına Kadıköy itfaiyesi müdahale ederken, vatandaşlar korku dolu gözlerle yangını izledi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:06 Kaynak: İHA
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