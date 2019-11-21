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Binanın çatısı alev alev yandı

6 saat önce

Konya'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]

Konya'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinden merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında çıktı. Dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokak üzerinde araç geçişlerini kontrol altına alırken, vatandaşları ise olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa gelen itfaiye ekipleri binanın çatısını saran alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık bir saat süren yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina sakinlerinden dumandan etkilenen olmazken, ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

(İHA)

İtfaiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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