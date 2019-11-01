Son Dakika Haberleri: Binanın çatısı alev alev yandı: 7 kişilik aile son anda kurtuldu
Son Dakika Güncel Binanın çatısı alev alev yandı: 7 kişilik aile son anda kurtuldu

Binanın çatısı alev alev yandı: 7 kişilik aile son anda kurtuldu

6 saat önce

Bayrampaşa'da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Bayrampaşa'da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında binanın en üst katında oturan 7 kişilik aile son anda uykularından uyanarak canlarını kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

Binanın çatısı alev alev yandı: 7 kişilik aile son anda kurtuldu

Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:28 Kaynak: DHA
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