Binanın çatısı alev alev yandı: 7 kişilik aile son anda kurtuldu
6 saat önce
Bayrampaşa'da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:28 Kaynak: DHA
Bayrampaşa'da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında binanın en üst katında oturan 7 kişilik aile son anda uykularından uyanarak canlarını kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.
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