Binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü - Son Dakika

Binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü

6 saat önce

Binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdüKocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Derince İbni Sina Mahallesi Güngör Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısındaki izolasyon malzemelerinin bilinmeyen bir sebeple tutuşması sonucu başladı. Binanın çatısından çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Saat 11.20 sıralarında başlayan yangına 2 merdivenli araç ve çok sayıda su tankeri ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına aldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü

Derince, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:39 Kaynak: DHA
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