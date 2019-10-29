Son Dakika Haberleri: Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaş hortumla müdahale etti
Son Dakika 3. Sayfa Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaş hortumla müdahale etti

Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaş hortumla müdahale etti

42 dakika önce

Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaş hortumla müdahale ettiİSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında çıkan alevli yangın vatandaşları sokağa dökerken, bir vatandaş bahçe hortumu ile yanan çatıya müdahale etti.

Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaş hortumla müdahale etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında çıkan alevli yangın vatandaşları sokağa dökerken, bir vatandaş bahçe hortumu ile yanan çatıya müdahale etti.

Yangın, Hürriyet Mahallesi Saksağan Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangında ölen ya da can kaybı olmazken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan çatıya bir vatandaş ise bahçe hortumu ile diğer çatıdan müdahale etti. Mahallede yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi merdiven aracılığıyla ulaştığı çatıya müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye tarafından araştırılıyor.

Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaş hortumla müdahale etti

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kostas Mitroglou rakibi Pantelis Hatzidiakos'un 2 dişini kırdı
"Yere tükürme" dedi, ölümüne dayak yedi! Araya giren kadına da yumruk attılar Antalya'da meydana gelen hortum korkuttu: İlk kez böyle bir şey görüyorum Marketten aldıkları tavuğun içinden kurtlar çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 10:02:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaş hortumla müdahale etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]