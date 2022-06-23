Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika
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Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaşlar sokağa döküldü

23.06.2022 17:02

Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaşlar sokağa döküldü Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısı, tadilat esnasında alevlere teslim oldu.

Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaşlar sokağa döküldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısı, tadilat esnasında alevlere teslim oldu. Binada yaşayan vatandaşlar kendisini sokağa attı.

Yangın, Akse Mahallesi 527 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çatıyı tamamen etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar, endişeye kapılarak kendilerini dışarıya attı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında binada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Dışarıya çıktım, binanın yandığını gördüm"

Çatısı yanan sitede oturan Mücahit Pektaş isimli vatandaş, "Çatıyı yeniden yapıyorlardı. Yukarıda çalışan işçiler güneş yüzünden çıktığını söylüyorlar ama güneşten bu kadar büyük bir yangın çıkmaz. Ben işçilerin ihmalinden dolayı yandığını düşünüyorum. ya sigara ya da benzeri bir şey içtilerse ondan dolayı çıkmış olabilir. Yan binadaki komşular 'Çatınız yanıyor' diye bizi aradı. Biz de ilk önce inanmadık. Sonra dışarıya çıktım, binanın yandığını gördüm. Hemen 112'yi aradım. İtfaiye ekipleri geldi daha sonra zaten. Ben direkt binada oturan insanları uyarmaya başladım. Elektriği, gazı kestik. İtfaiyeye de yardımcı olduk" dedi.

"Millet korku içindeydi, herkes çığlık atıyordu"

İşten döndüğü sırada yangını fark eden Emre Yıldırım ise "Baktım çatı yanıyor. Hemen itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ve ambulans geldi. Millet korku içindeydi, herkes çığlık atıyordu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Şu an yangın kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybı bulunmuyor. Polisler olay yerini inceliyor. İzolasyondan dolayı çıkmış. Alev çıktı. O alev çıkınca insanlar panik oldu. Vatandaşlar sokağa çıktı. Panik halinde bekliyorlar" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binanın çatısı alev alev yandı, vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika

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