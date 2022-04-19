BİNANIN ÇATISI YANDI - Son Dakika
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BİNANIN ÇATISI YANDI

19.04.2022 21:49

ZONGULDAK'ta, 2 katlı evin çatısı yanarken, itfaiye yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

ZONGULDAK'ta, 2 katlı evin çatısı yanarken, itfaiye yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Zakkum Sokak'ta 2 katlı evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

BİNANIN ÇATISI YANDI
BİNANIN ÇATISI YANDI
BİNANIN ÇATISI YANDI
BİNANIN ÇATISI YANDI

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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