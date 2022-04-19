BİNANIN ÇATISI YANDI - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, 2 katlı evin çatısı yanarken, itfaiye yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Zakkum Sokak'ta 2 katlı evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı hasar görürken, soruşturma başlatıldı.