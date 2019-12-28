Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü - Son Dakika

Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü

6 saat önce

Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, bir bina sakininin yangını bırakıp elbiselerini kurtarmaya çalışması görenleri şaşkına çevirdi.

Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü, System.String[]

Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, bir bina sakininin yangını bırakıp elbiselerini kurtarmaya çalışması görenleri şaşkına çevirdi.


Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesi 690 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sobalı olduğu öğrenilen bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Binanı çatı katında alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.


İtfaiye söndürmeye, o elbiselerini kurtarmaya çalıştı


Yangının çıktığı binanın içinde yaşayan bir kişi, iki üst katta yangın olduğu halde umursamadan balkonunda bulunan elbiselerini topladı. Balkonda ipe asılı elbiselerini toplayan kişi ardından içeri girdi. Bina sakinin yangını umursamadan elbiselerini toplaması ise görenleri şaşkına çevirdi.


Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi
1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular

Son Dakika Haberleri
03:38 Kiraladıkları evde define aradılar - Son Dakika Haber
01:55 Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika Haber
01:55 Polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı - Son Dakika Haber
01:41 Tarlaya diyerek geri dönmeyen çiftçi ekiplerce aranıyor - Son Dakika Haber
01:18 Osmaniye'de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 04:12:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]