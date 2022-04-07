Binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü

07.04.2022 11:53

Beşiktaş'ta tarihi bir binanın çatısında çökme meydana geldi.

Beşiktaş'ta tarihi bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Binadan düşen parçalar yoldan geçen arabaların üzerine devrilirken, olay maddi hasarlı atlatıldı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Muvakkit Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, vakfa ait olduğu öğrenilen 2 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çatının çökmesiyle binanın yan duvarları ise yolda geçen arabaların üzerine devrildi. Otomobil sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri de inceleme yaptı. Çatısı çöken binada bir kişinin yaşadığı ancak olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Çatının çökmesi esnasında sokakta kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü
Binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü
Binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü

YORUMLAR
500
Adana'da otomobil kundaklandı Adana'da otomobil kundaklandı Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu Son dakika haberi: Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu

Otomobil, Beşiktaş, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
10:59 MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?
10:52 7 Nisan gram altının fiyatı 913 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:49 KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Zincir marketleri denetleyin, raporlama yapın
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: Binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement