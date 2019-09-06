Son Dakika Haberleri: Binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

32 dakika önce

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde beş katlı bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde beş katlı bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Hastane Caddesi'ndeki beş katlı Karanfil Apartmanı'nın çatısında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.


Olay yerine gelen Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ile ulaştıkları çatıdan kedi yavrusunu alarak indirdi.


Apartman ve çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kastamonu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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