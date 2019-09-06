Binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Apartman ve çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Olay yerine gelen Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni ile ulaştıkları çatıdan kedi yavrusunu alarak indirdi.

Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde beş katlı bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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