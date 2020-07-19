Binanın çatısında ustaları görenlerin yüreği ağzına geldi - Son Dakika

Binanın çatısında ustaları görenlerin yüreği ağzına geldi

Bursa'da bir binanın çatısında bulunan olukları söken iki kişinin herhangi bir önlem almadan çalışmaları görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Bursa'da bir binanın çatısında bulunan olukları söken iki kişinin herhangi bir önlem almadan çalışmaları görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde son günlerde meydana gelen iş kazaları, yaşananların tedbirsizlikten mi kaynaklandığı sorusunu akıllara getirdi. İlçede bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çekilen görüntüler ise bunu doğrular gibiydi. Binanın çatısında bulunan su oluklarını tamir etmek için çıkan iki kişi çalışırken onları görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Önce iş güvenliğini almaları gereken ustaların, kuralları hiçe sayarak çalışmaları dikkat çekti. Ellerindeki malzemelerle söküm işlerini yapan iki çalışanın zaman zaman çatıdan aşağı bakması görenlerin yüreğini hoplattı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla böyle görüntülendi.


Neyse ki herhangi bir kaza olmadan şahısların söküm işlerini yaparak aşağı inmeleri herkesi sevindirdi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Binanın çatısında ustaları görenlerin yüreği ağzına geldi - Son Dakika
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Son Dakika

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