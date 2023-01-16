Binanın çatısından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Binanın çatısından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı

16.01.2023 18:02
Binanın çatısından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki bir kadın yaşadığı apartmanın çatısından aşağıya düşerek ağır yalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki bir kadın yaşadığı apartmanın çatısından aşağıya düşerek ağır yalandı. Kadının kısa süre önce eşini kaybettiği ve eşi öldüğü günden bu yana bunalımda olduğu için olayın intihar olabileceği belirtildi.

Olay Sümer Mahallesi 415 sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir binada yaşayan Emine Ç. K. adlı kadını binanın çatısında gören çevre sakinleri durumdan şüphelenerek olayı 112 Acil Servisi'ni arayarak durumu ihbar ettiler. Bölgeye hemen sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri görünce aşağıya düştüğü görülen kadın, sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gören çevre sakinleri ve Emin Ç.K.'nın yakınları sinir krizleri geçirirken kadının durumunun ağır olduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Binanın çatısından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı Binanın çatısından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı

Sümer Mahallesi, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binanın çatısından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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