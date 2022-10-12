6'ıncı katın çatısında güneş panelini aşağı attı, vatandaşların canını hiçe saydı - Son Dakika
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6'ıncı katın çatısında güneş panelini aşağı attı, vatandaşların canını hiçe saydı

12.10.2022 18:00

6'ıncı katın çatısında güneş panelini aşağı attı, vatandaşların canını hiçe saydı Elazığ'da 6 katlı bir binanın çatısında güneş enerjisi tamiratı yapan işçi, çatının ucuna gelerek enerji panelini aşağı attı.

6'ıncı katın çatısında güneş panelini aşağı attı, vatandaşların canını hiçe saydı

ELAZIĞ - Elazığ'da 6 katlı bir binanın çatısında güneş enerjisi tamiratı yapan işçi, çatının ucuna gelerek enerji panelini aşağı attı. İşçi yaptığı hareket ile vatandaşların canını adeta hiçe saydı.

Olay, İzzet Paşa Mahallesi Yunus Emre Bulvarında meydana geldi. İddia göre, 6 katlı bir binanın çatısında güneş enerjisi tamiratı yapan bir işçi, çatının ucuna kadar gelerek eline aldığı enerji panelini aşağı bıraktı. Hiçbir önlem almadan çatıda rahat bir şekilde çalışan şahıs kendi canını tehlikeye atmanın yanı sıra aşağı attığı panel ile vatandaşların canının hiçe saydı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6'ıncı katın çatısında güneş panelini aşağı attı, vatandaşların canını hiçe saydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6'ıncı katın çatısında güneş panelini aşağı attı, vatandaşların canını hiçe saydı - Son Dakika
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