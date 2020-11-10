Binanın çöküş anı cep telefonu kamerasında - Son Dakika

Binanın çöküş anı cep telefonu kamerasında
10.11.2020 18:39
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören bir bina kontrollü yıkım sırasında çöktü.
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören bir bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. Binanın çöküş anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Bayraklı ilçesinde bulunan bir bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. Binanın çöküş anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
(Aykut Yeniçağ - Halil Karahan/İHA)
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