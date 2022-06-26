Binanın dış cephe kaplamaları rüzgara dayanamadı - Son Dakika
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Binanın dış cephe kaplamaları rüzgara dayanamadı

26.06.2022 12:18
Binanın dış cephe kaplamaları rüzgara dayanamadı

Adıyaman'da, aniden çıkan rüzgara dayamayan bir binanın dış cephesinde bulunan strafor kaplamalar aşağıya düştü.

Adıyaman'da, aniden çıkan rüzgara dayamayan bir binanın dış cephesinde bulunan strafor kaplamalar aşağıya düştü.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde bulunan 4 kat katlı bir binanın dış cephesinde yer alan strafor kaplamalar, saatte 21 kilometre hızla esen rüzgara dayanamayarak aşağıya düştü. Kimsenin olmadığı esnada yere büyük bir gürültüyle düşen kaplamalardan dolayı çevredeki vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alınarak kopmak üzere olan kaplamaları da kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden aldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binanın dış cephe kaplamaları rüzgara dayanamadı - Son Dakika

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