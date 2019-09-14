Binanın dış cephe kaplaması başlarına düşen anne-kız yaralandı
1 saat önce
BARTIN'da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:56 Kaynak: DHA
BARTIN'da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Yaralanan Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik(14) tedavi altına alındı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik ile kızı Pelin Karaketik'in başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Bir anda yere yığılan anne ve kızının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan anne ve kızına ilk müdahalede bulundu. Başlarına düşen izolasyon malzemeleri nedeniyle yaralanan anne ve kızı kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri caddede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Annesiyle kavga eden babasını bıçaklayarak öldürdü "Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti 12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı