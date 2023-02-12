Binanın enkazında 30 bin 500 dolar bulundu - Son Dakika
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Binanın enkazında 30 bin 500 dolar bulundu

12.02.2023 16:08
Binanın enkazında 30 bin 500 dolar bulundu

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, enkazda 30 bin 500 dolar buldu.

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, enkazda 30 bin 500 dolar buldu. Bir diş doktoruna ait olduğu düşünülen para ve bazı elektronik eşyalar jandarmaya teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. İstanbul Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri de Hatay'da enkazda yaptığı çalışmalarda çok sayıda vatandaşı sağ çıkardı. Odabaşı Mahallesi'nde 24 daireli 8 katlı Süleyman Mutlu Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, beton yığının arasında içinde para olan bir çanta buldu. Çantadan 30 bin 500 dolar çıktı. Diş doktoruna ait olduğu düşünülen nakit para ve bazı elektronik eşyalar sahibine teslim edilmek üzere oradaki jandarma ekibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Bahçelievler, İstanbul, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binanın enkazında 30 bin 500 dolar bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binanın enkazında 30 bin 500 dolar bulundu - Son Dakika
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