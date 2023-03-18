BİNANIN ENKAZINDA DOĞUM YAPAN KEDİNİN YAVRULARI SAĞ ÇIKARILDI - Son Dakika
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BİNANIN ENKAZINDA DOĞUM YAPAN KEDİNİN YAVRULARI SAĞ ÇIKARILDI

18.03.2023 12:32

HATAY'ın Hassa ilçesinde girdiği, depremde yıkılan binanın enkazında doğum yapan kedinin 3 yavrusu, çevredeki bir vatandaş tarafından moloz yığınlarının altından sağ çıkarıldı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde girdiği, depremde yıkılan binanın enkazında doğum yapan kedinin 3 yavrusu, çevredeki bir vatandaş tarafından moloz yığınlarının altından sağ çıkarıldı.

İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde oturan Burak Demir, depremde yıkılan iki katlı müstakil evin enkazından kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği yeri elleriyle kazan Demir, 3 yavru kediyi molozların altından canlı çıkardı. Kedilerin annesinin yavruları alarak uzaklaştığını söyleyen Demir, "Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen enkazdan duyduğumuz sesle harekete geçtik. Kedilerin canlı olarak kurtarılması bizleri çok sevindirdi" dedi.Kedinin enkazda beton parçalarının arasına girip, doğum yaptığı sanılıyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Hürriyet, Tepebaşı, Hassa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİNANIN ENKAZINDA DOĞUM YAPAN KEDİNİN YAVRULARI SAĞ ÇIKARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİNANIN ENKAZINDA DOĞUM YAPAN KEDİNİN YAVRULARI SAĞ ÇIKARILDI - Son Dakika
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