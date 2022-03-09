4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu

09.03.2022 17:09

4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim olduKOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu

KOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Naci Kunt Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. ve ailesinin yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dairenin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen veya yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu
4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu
4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu
4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu
4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu
4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu
4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu
4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu
4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu
4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu

YORUMLAR
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Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Osmangazi, Kocaeli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 katlı bir binanın giriş katı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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