Son Dakika Haberleri: Binanın Havalandırma Boşluğuna Düşen Tavuğu İtfaiye Kurtardı

Binanın Havalandırma Boşluğuna Düşen Tavuğu İtfaiye Kurtardı

42 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üç katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen tavuk, halat yardımıyla inen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Binanın Havalandırma Boşluğuna Düşen Tavuğu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde üç katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen tavuk, halat yardımıyla inen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki üç katlı bir binanın havalandırma boşluğundan tavuk sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna girişin sağlandığı kapının kapalı olması nedeniyle binanın damından halat yardımıyla iniş yaparak tavuğa ulaştı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtarılan tavuk sahibine teslim edildi.

Tavuğun sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:01 Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, İtfaiye, Güncel
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