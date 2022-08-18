Cam kenarında kalan kediyi AKUT Eskişehir gönüllüleri kurtardı - Son Dakika
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Cam kenarında kalan kediyi AKUT Eskişehir gönüllüleri kurtardı

18.08.2022 09:30
Cam kenarında kalan kediyi AKUT Eskişehir gönüllüleri kurtardı

Binanın ikinci katındaki camdan çıktıktan sonra tekrar içeri giremeyen kedi, AKUT Eskişehir ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Binanın ikinci katındaki camdan çıktıktan sonra tekrar içeri giremeyen kedi, AKUT Eskişehir ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

AKUT Eskişehir ekibinin gönüllüleri, Yenibağlar Mahallesi'nde bir kedinin cam kenarında kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Binanın ikinci katındaki pencereden dışarı çıktıktan sonra tekrar içeri giremediği öğrenilen kedi için AKUT Eskişehir gönüllüleri seferber oldu. Camı söken ekipler kediyi bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde alarak sahibine teslim etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cam kenarında kalan kediyi AKUT Eskişehir gönüllüleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cam kenarında kalan kediyi AKUT Eskişehir gönüllüleri kurtardı - Son Dakika
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