Binanın istinat duvarına gizlenen yılanı itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
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Binanın istinat duvarına gizlenen yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

31.05.2022 01:07
Binanın istinat duvarına gizlenen yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Binanın istinat duvarına gizlenen yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binanın istinat duvarına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Binanın istinat duvarına gizlenen yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binanın istinat duvarına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binanın istinat duvarında yılan olduğu çevredeki vatandaşlar tarafından görüldü. Durumu itfaiye ekiplerine haber veren çevredeki vatandaşlar saklanan yılanı da korkutmamak için uzak durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri istinat duvarı arasına gizlenen yılanı çıkarmak için çalışma gerçekleşti. Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı itfaiyeciler başından tutarak çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Daha sonra çuvala konulan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Binanın istinat duvarına gizlenen yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Binanın istinat duvarına gizlenen yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Binanın istinat duvarına gizlenen yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Binanın istinat duvarına gizlenen yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

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Kaynak: İHA

Polatlı, İtfaiye, Ankara, Yılan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binanın istinat duvarına gizlenen yılanı itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika


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