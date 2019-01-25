Binanın Kazan Dairesinde Patlama (1)
53 dakika önce
- Binanın kazan dairesinde patlama Olay yerinden detaylar HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.
- Binanın kazan dairesinde patlama
Olay yerinden detaylar HATAY - Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:32 Kaynak: AA
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