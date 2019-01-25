Son Dakika Haberleri: Binanın Kazan Dairesinde Patlama (1)

Binanın Kazan Dairesinde Patlama (1)

53 dakika önce

- Binanın kazan dairesinde patlama Olay yerinden detaylar HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Binanın Kazan Dairesinde Patlama (1), System.String[]
- Binanın kazan dairesinde patlama
Olay yerinden detaylar HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:32 Kaynak: AA

Altınözü, Hatay, Güncel
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