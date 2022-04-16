Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

16.04.2022 12:49
Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ'de, 9 katlı binanın 5'inci katındaki merdiven boşluğunda atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

KAYSERİ'de, 9 katlı binanın 5'inci katındaki merdiven boşluğunda atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde, 9 katlı bir binanın 5'inci katında, merdiven boşluğunda bulunan atık malzemeler, bugün saat 11.30 sıralarında alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, apartmanı duman kapladı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan 4 kişi, yangına müdahale ederken dumandan etkiledi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE GALERİDE PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE GALERİDE PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI Sancaktepe'de park halindeki tır yandı Sancaktepe'de park halindeki tır yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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