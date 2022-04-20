GAZİANTEP'te, bir binanın metal merdiven korkuluklarını çalan, güvenlik kameralarından kimliği belirlenip yakalanan G.Y. tutuklandı.
Atatürk Bulvarı'nda bir apartmanın girişindeki metal merdivenin korkulukları çalındı. Binada oturanların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; yüzünü maskeyle kapatan şüphelinin binanın girişindeki korkulukları söküp yanında getirdiği çuvala koyarak uzaklaştığı görüldü. Ekipler, eşkali belirlenen şüphelinin, G.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli G.Y., adresinin saptanmasının ardından polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe; 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika