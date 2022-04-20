BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

20.04.2022 14:11

GAZİANTEP'te, bir binanın metal merdiven korkuluklarını çalan, güvenlik kameralarından kimliği belirlenip yakalanan G.Y. tutuklandı.

GAZİANTEP'te, bir binanın metal merdiven korkuluklarını çalan, güvenlik kameralarından kimliği belirlenip yakalanan G.Y. tutuklandı.

Atatürk Bulvarı'nda bir apartmanın girişindeki metal merdivenin korkulukları çalındı. Binada oturanların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; yüzünü maskeyle kapatan şüphelinin binanın girişindeki korkulukları söküp yanında getirdiği çuvala koyarak uzaklaştığı görüldü. Ekipler, eşkali belirlenen şüphelinin, G.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli G.Y., adresinin saptanmasının ardından polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe; 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkulukları parçalayarak çaldı Kartal'da bir hırsız, apartman girişindeki demir korkulukları parçalayarak çaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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