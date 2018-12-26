Binanın Önünde Beklerken Kafasına Cam Parçası Düştü
34 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde, binanın üst katından kafasına cam parçası düşen bir adam hafif yaralandı.
İzmir
'in Konak
ilçesinde, binanın üst katından kafasına cam parçası düşen bir adam hafif yaralandı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesinde meydana geldi. Bir yapı marketin önünde bekleyen İzzet Demir'in (30) kafasına, önünde beklediği binanın üst katlarından bir cam parçası düştü. Ne olduğunu anlamayan adam, düşen cam parçasıyla yaralandı. Yaralanan talihsiz adam, hemen gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, başına cam parçası isabet eden adamın acı içerisinde kıvrandığı görülüyor. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:42 Kaynak: İHA
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