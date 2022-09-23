BİNAYA DONDURMA YİYEREK GİRDİ, 19 BİN TL'LİK HIRSIZLIK YAPTI - Son Dakika
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BİNAYA DONDURMA YİYEREK GİRDİ, 19 BİN TL'LİK HIRSIZLIK YAPTI

23.09.2022 17:03

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, 4'üncü kattaki daireden 16 bin TL'lik telefon, 3 bin TL ve 1 kredi kartını çaldı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, 4'üncü kattaki daireden 16 bin TL'lik telefon, 3 bin TL ve 1 kredi kartını çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen ve binaya dondurma yiyerek girdiği görülen B.E., yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 20 Eylül'de Yenişehir Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Akşam saatlerinde dondurma yiyerek apartmana giren şüpheli, binadaki daireleri tek tek kontrol etti. A.G.'nin 4'üncü kattaki dairesinin kapısını zorlayan ve evde kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, kilidi kırarak içeri girdi. Yaklaşık 1 saat evde kalan şüpheli, 16 bin TL değerinde cep telefonu, 3 bin TL ve 1 kredi kartını alarak, kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin dondurma yiyerek binaya giriş anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Evine gelen A.G., hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.E.?yi yakalayıp, gözaltına aldı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİNAYA DONDURMA YİYEREK GİRDİ, 19 BİN TL'LİK HIRSIZLIK YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BİNAYA DONDURMA YİYEREK GİRDİ, 19 BİN TL'LİK HIRSIZLIK YAPTI - Son Dakika
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