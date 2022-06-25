Binaya giren hırsızlar motosiklet çaldı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Binaya giren hırsızlar motosiklet çaldı, o anlar kameraya yansıdı

25.06.2022 15:15

- Binaya giren hırsızlar motosiklet çaldı, o anlar kameraya yansıdı Gaziantep'te, sabah erken saatlerde bir binaya giren iki şahıs, bina girişinde park halinde bulunan 2 adet motosikleti çaldı.

- Binaya giren hırsızlar motosiklet çaldı, o anlar kameraya yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, sabah erken saatlerde bir binaya giren iki şahıs, bina girişinde park halinde bulunan 2 adet motosikleti çaldı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise bina içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. Etap B blokta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 06.00 sıralarında bina giren iki şüpheli şahıs, bina girişinde park halinde bulunan 2 adet motosikleti çaldı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise bina içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, yüzünü bezle kapattığı görünen ve binaya giren iki şahsın, etrafı kontrol ettikten sonra koridorda bulunan motosikletlere yönelmesi ve motosikletleri alarak binadan çıkma anları yer aldı. Olay sonrası, motosikleti çalınan vatandaşlar, polis ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet sonrası olay yerinde inceleme yapılan ekipler, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binaya giren hırsızlar motosiklet çaldı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binaya giren hırsızlar motosiklet çaldı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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