Binayı Bulamadı, 2 Dakika ile Sınavı Kaçırdı
15 dakika önce
Binayı bulamadı, 2 dakika ile sınavı kaçırdıİZMİR - ÖSYM tarafından bugün yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına geç kalan kimi adaylar sınava alınmadı.
Binayı bulamadı, 2 dakika ile sınavı kaçırdı
İZMİR - ÖSYM tarafından bugün yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına geç kalan kimi adaylar sınava alınmadı. Sınava gireceği binayı bulamayan bir öğrenci ise 2 dakika ile sınavı kaçırdı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat 10.00'da başladı. İzmir
'de sınava giren öğrenciler de erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Adaylar kimlik kontrolü yapılarak sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapılarını kapatılmasıyla saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Sabah
saatlerinde başlayan yoğunluk sebebiyle öğrencilerden kimisi ucu ucuna yetişti, kimisi de dakikalarla sınavı kaçırdı.
"Binayı bulamadık"
Çocuğunun sınavı 2 dakika ile kaçırdığını ifade eden Salih Kutlusoy, "Bir saattir yeri bulmak için koşturuyoruz. Kimse bilmiyor, görevli yok yeterince. Binayı bulamadık, 2 dakika ile sınavı kaçırdık" dedi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:02 Kaynak: İHA
Tunç Soyer, Mazbatasını Alacağı Tarihi Açıkladı
Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti
Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık