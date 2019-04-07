Son Dakika Haberleri: Binayı Bulamadı, 2 Dakika ile Sınavı Kaçırdı

Binayı Bulamadı, 2 Dakika ile Sınavı Kaçırdı

5 dakika önce

ÖSYM tarafından bugün yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) geç kalan kimi adaylar sınava alınmadı.

ÖSYM tarafından bugün yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) geç kalan kimi adaylar sınava alınmadı. Sınava gireceği binayı bulamayan bir öğrenci ise 2 dakika ile sınavı kaçırdı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat 10.00'da başladı. İzmir'de sınava giren öğrenciler de erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Adaylar kimlik kontrolü yapılarak sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapılarının kapatılmasıyla saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk sebebiyle öğrencilerden kimisi ucu ucuna yetişti, kimisi de dakikalarla sınavı kaçırdı.

"BİNAYI BULAMADIK"

Çocuğunun sınavı 2 dakika ile kaçırdığını ifade eden Salih Kutlusoy, "Bir saattir yeri bulmak için koşturuyoruz. Kimse bilmiyor, görevli yok yeterince. Binayı bulamadık, 2 dakika ile sınavı kaçırdık" dedi.

(Onur Şahan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:11 Kaynak: İHA

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