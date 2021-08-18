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Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı - Son Dakika

Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı

18.08.2021 06:26
Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı, System.String[]

Denizli'de akşam saatlerinde bir apartmanı saran alevler korku dolu anlara neden oldu.

Denizli'de akşam saatlerinde bir apartmanı saran alevler korku dolu anlara neden oldu. Apartman diğer katlarını alevlerin sarmasıyla mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 4 katlı bir binanın kullanılmayan 3. katından bir anda alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede etkisini arttıran alevler adeta bütün binayı sarmasıyla korku dolu anlar yaşandı. 1. katta oturan vatandaşlar kendilerini sokağa atarak kurtulurken apartmanın 4. katındakiler ise mahsur kaldı. 4. kattaki annelerini kurtarmak isteyen Serkan Güngör ve aile üyeleri, alevler nedeniyle o daireye ulaşamadı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Mahsur kalan yaşlı vatandaş ise dakikalar sonra itfaiye ekipleri ile birlikte binadan çıkarıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda daireler kullanılamaz hale geldi. Aile apartmanı olduğunu belirten Serkan Güngör, "Aile apartmanımız. Yangının çıktığı daireye eski eşyalarımızı koyuyoruz. Yangının çıktığı dairede buzdolabı fişinden çıkmış olabilir, bizde bilmiyoruz. İçeriye giremedim içeriye girebilsem" dedi.

Öte yandan, yangının kesin çıkış sebebinin ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı
Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı
Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı
Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı
Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı
Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı
Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı

Pamukkale, Denizli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Binayı saran alevler arasında kalan yaşlı kadın dakikalar sonra kurtarıldı - Son Dakika


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