Son Dakika Haberleri: Binbaşı Alşen, Afrin görevini tamamladı
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Binbaşı Alşen, Afrin görevini tamamladı

3 dakika önce

Manisa'nın Salihli İlçesi Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, 6 aylık geçici görev için gittiği Afrin görevini tamamladı.

Binbaşı Alşen, Afrin görevini tamamladı, System.String[]
Manisa'nın Salihli İlçesi Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, 6 aylık geçici görev için gittiği Afrin görevini tamamladı.

Zeytin Dalı Harekatıyla terör örgütü PYD/YPG/ PKK'dan temizlenen Afrin'e geçici olarak görevlendirilen Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, görevini tamamladı. Binbaşı Alşen, 6 aylık geçici görevinin ardından yeniden Salihli'deki görevine başladı.

Binbaşı Alşen'in Afrin'deki görev esnasında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına Yüzbaşı Hakan Gezgin ve Üsteğmen Selçuk Civan vekalet etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Jandarma, Salihli, Afrin, Güncel
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