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BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI - Son Dakika

BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI

27.07.2021 23:09

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde 27 Temmuz 2015 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız, düzenlenen törenle şehit düştüğü yerde anıldı.

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde 27 Temmuz 2015 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız, düzenlenen törenle şehit düştüğü yerde anıldı. Şehit edildiği saatte başlayan törende konuşan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Komutanımız, milletimizin çıkardığı sayısız kahramanlardan biriydi. Malazgirt'in asayişi, güvenliği, terörden korunması için her türlü girişimde bulunan bir komutanımızdı ve bu uğurda kahramanca şehit oldu dedi.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Funda Kulaksız, 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 19.30'da gittikleri ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. PKKKCK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin gerçekleştirdikleri hain saldırı sonucu Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olurken, eşi Sibel Funda Kulaksız yaralandı. Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda; saldırıyı gerçekleştiren PKKKCK bölücü terör örgütü mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüpheli tespit edildi. 13 şüpheliden 3'ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehadetinin 5'inci yıldönümünde, 10 şüpheliye yönelik olarak; 27 Temmuz 2020 günü Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 9 kişi tutuklanırken, firari 1 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

ŞEHİT EDİLDİĞİ YER VE SAATTE ANILDI

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şahadetinin altıncı yıldönümünde Malazgirt Kaymakamlığı tarafından mevlit ve anma töreni yapıldı. Anma töreni Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş tarafından Şehit Binbaşı Kulaksız, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve diğer tüm şehitler için dualar edildi.

Binbaşı Arslan Kulaksız'nın şehadetinin 6'ncı yıldönümünde törenlere şehit edildiği yer ve saatte devam edildi. Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Barış Gülbahar, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Furkan Çağrı Akar, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı program duayla başladı.

Hain saldırının yaşandığı yerde düzenlenen törende konuşan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Komutanımız, milletimizin çıkardığı sayısız kahramanlardan biriydi. Bununla beraber ilçemizdeki çocuklar için neler yapabilirim, ne yapabilirim derdinde olan ve herkese dokunan, Malazgirt'in asayişi, güvenliği, terörden korunması için her türlü girişimde bulunan, çalışmasını yapan bir komutanımızdı ve bu uğurda kahramanca şehit oldu. Eşinin yanında hain ve alçakça bir saldırıda şehit oldu. Ayrıca o zamanki durumunu hatırlıyorsunuz, komutanımız eşine mermi gelmesin diye kapanarak siper olan bir kahramandı. Bu da kahramanlığını farklı bir boyuta taşıdı. Allah razı olsun, mekanı cennet olsun diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEDE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR KAT ETTİK'

Terörle mücadele noktasında son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını belirten Demirer, şunları söyledi

Özelikle teknolojik imkanların iyi kullanımı, aynı Arslan Binbaşımız gibi kahraman askerlerimizin sahadaki fedakarane mücadeleleri devam ediyor. Biliyorsunuz şu anda ülkemizde Eren operasyonları, ülkemiz dışında da Pençe operasyonları ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden operasyonlar büyük bir başarı ile devam ediyor. Bunlar terörle mücadelede geldiğimiz noktanın güzel göstergesidir. Amacımız artık sonunu görmeye başladığımız bu hain ve alçak terör örgütünü tamamen bitirmektir. Bu terör örgütü en çok bu bölgede bizim insanlarımıza zarar vermektedir. Bütün milletimizle beraber inşallah Arslan Binbaşımızın hayalini hedeflerini gerçekleştireceğiz. Ona layık bir şekilde terör belasını Malazgirt'ten ve Türkiye'den sileceğiz. Şehidimize Allah'tan Rahmet diliyorum. Mekanı Cennet olsun.

Konuşmanın ardından Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şahadete erdiği yere güller bırakıldı. Töreni izleyen çocuklara da tıpkı Binbaşı Kulaksız'ın yaptığı gibi görevli askerler tarafından hediyeler dağıtıldı.

BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI
BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI
BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI
BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI
BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI
BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI
BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI
BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI
BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI

Malazgirt, Hisarcık, Binbaşı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI - Son Dakika


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