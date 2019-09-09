Son Dakika Haberleri: Binbaşı Demir'den son koşu, son adım, son nefes
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Binbaşı Demir'den son koşu, son adım, son nefes

2 saat önce

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 87'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 11. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Binbaşı Ali Demir'in yarışın son metrelerinde koşarken kalp krizi geçirmesi ve yere yığılması saniye...

Binbaşı Demir'den son koşu, son adım, son nefes, System.String[]

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 87'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 11. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Binbaşı Ali Demir'in yarışın son metrelerinde koşarken kalp krizi geçirmesi ve yere yığılması saniye saniye objektiflere yansıdı.


11. İsmail Akçay Yol Koşusunda Binbaşı Ali Demir, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'ya gönderilen Binbaşı Ali Demir'in 12 bin 500 metrelik yol koşusunun son metrelerinde kalp krizi geçirmesi ve yere yığılması saniye saniye objektiflere yansıdı. - BALIKESİR

Kalp Krizi, Balıkesir, Ali Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
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