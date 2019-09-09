Binbaşı Demir'den son koşu, son adım, son nefes

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 87'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 11. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Binbaşı Ali Demir'in yarışın son metrelerinde koşarken kalp krizi geçirmesi ve yere yığılması saniye saniye objektiflere yansıdı.



11. İsmail Akçay Yol Koşusunda Binbaşı Ali Demir, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'ya gönderilen Binbaşı Ali Demir'in 12 bin 500 metrelik yol koşusunun son metrelerinde kalp krizi geçirmesi ve yere yığılması saniye saniye objektiflere yansıdı. - BALIKESİR