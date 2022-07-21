Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının faili terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının faili terörist adliyeye sevk edildi

21.07.2022 11:02
Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının faili terörist adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faili mavi kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, Muş'ta hakim karşısına çıkarıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faili mavi kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, Muş'ta hakim karşısına çıkarıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 7 yıl önce şehit edildiği saldırının son faili olan PKK'lı terörist Savaş Çelik'i düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirmişti. Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve mavi kategoride aranan PKK/KCK mensubu "Zerdeşt" kod adlı Savaş Çelik, daha sonra Muş'a gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Muş Adliyesine getirilen Çelik, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak.

Malazgirt'te 27 Temmuz 2015'te Binbaşı Kulaksız'ın evine gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilgili devam eden davanın iddianamesinde, "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. - MUŞ

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Kaynak: İHA

PKK, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının faili terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının faili terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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